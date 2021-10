கன்னட நடிகை சஞ்சனா கல்ராணி மீது பாய்ந்த மற்றொரு வழக்கு… தீவிரமாக விசாரிக்கும் போலீஸ் !

பெங்களூர் : நிக்கி கல்ராணியின் சகோதரி சஞ்சனா கல்ராணி மீது ஓலா கார் ஓட்டுநர் புகார் அளித்துள்ளார்.

டாக்ஸியில் ஏசியை ஆன் செய்யாததால் தன்னை தரக்குறைவாக பேசியதாக அந்த புகார் மனுவில் அவர் கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள, ராஜராஜேஸ்வரி நகர் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Bengaluru cab driver has filed a complaint against Kannada actress Sanjjanna Galrani for allegedly abusing him when he did not switch on the air-conditioner in the taxi.