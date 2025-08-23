தில்லு இருந்தா இந்த படங்களை எல்லாம் தனியா பாருங்க. 2025ல் வெளியான தரமான ஹாரர் படங்கள் லிஸ்ட் இதோ!
2025 ஆம் ஆண்டு ஹாரர் படங்களுக்கு மிகச் சிறந்த ஆண்டாக அமைந்தது. காரணம், படங்கள் தொடர்ந்து வெளியானது மட்டுமின்றி, பல பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் வெற்றிகளையும் ஈட்டியது. "சின்னர்ஸ்", "ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் பிளட்லைன்ஸ்" போன்ற படங்கள் பிரம்மாண்டமான தொடக்கத்தைக் கண்டன. அதேசமயம், "டெட் மெயில்", "பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல்" போன்ற படங்கள் மவுத் டாக் மூலம் ஸ்ட்ரீமிங்கில் பிரபலமடைந்தன.
இன்னும் "வெப்பன்ஸ்", "பிளாக் ஃபோன் 2", "ப்ரிடேட்டர்: பேட்லேண்ட்ஸ்" மற்றும் ஸ்டீஃபன் கிங் நாவல்களின் தழுவல்கள் எனப் பல பேய் படங்கள் இந்த ஆண்டில் வரவிருக்கின்றன. இதுவரை வெளியான சிறந்த ஹாரர் படங்களின் பட்டியலை வைஃபை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த படங்கள் ஆரோக்கியமான விவாதங்களைத் தூண்டி, புதிய படங்களை உங்கள் லெட்டர் பாக்ஸ் கண்காணிப்புப் பட்டியலில் சேர்க்க உதவும் என நம்பப்படுகிறது.
"பிரிங் ஹர் பேக்": டானி மற்றும் மைக்கேல் பிலிப்போவின் "டாக் டு மீ" படத்தின் தொடர்ச்சியாகும். சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், சாலி ஹாக்கின்ஸின் நடிப்பு அருமையாக இருந்தும், ஒரு துயரமான பாதையில் படம் பயணிக்கிறது.
"கிளவுன் இன் எ கார்ன்ஃபீல்ட்": பெயரைக் காட்டிலும் புத்திசாலித்தனமான படம். இடைவேளையில் வரும் ட்விஸ்ட் எல்லாம் வேறலெவலில் இருக்கும் வழக்கமான அம்சங்களை உடைத்து புதிய அனுபவத்தைத் தருகிறது.
"டிராப்" (யூனிவர்சல் பிக்சர்ஸ்): இந்த ஆண்டின் சிறந்த பாப்கார்ன் படங்களுள் ஒன்று. மெக்கன் ஃபேய், சவாலான சூழ்நிலைகளில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்வது, சுறுசுறுப்பான, குறைந்த பட்ஜெட் த்ரில்லராக சிறப்பாக படமாக்கப்பட்டுள்ளது.
"ப்ரிடேட்டர்: கில்லர் ஆஃப் கில்லர்ஸ்" (ஹுலு): இந்த 3டி படைப்பு, இதுவரை கண்டிராத பிரம்மாண்டமான ப்ரிடேட்டர் சண்டைக் காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது. விலையுயர்ந்த சண்டைக் காட்சிகளுக்கு அனிமேஷன் ஒரு சிறந்த கேன்வாஸாக அமைந்துள்ளது. படம் கடைசி வரை பார்வையாளர்களை சீட்டின் எட்ஜிலேயே வைத்திருக்கும்.
"பிரசன்ஸ்" (நியான்): ஸ்டீவன் சோடர் பெர்க்கின் இந்த தனித்துவமான பேய்க்கதையில், ஒரு ஆவி வீட்டைச் சுற்றி வருவது, முதல் நபர் பார்வையில் கேமராவால் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. வீட்டில் உள்ள குடும்பத்தினர் பேயின் நடமாட்டத்தை உணர்கிறார்கள், அந்த ஆவியால் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு என்ன ஆகிறது என்கிற கதையை பக்காவாக கொடுத்துள்ளனர். டேவிட் கோயப்பால் எழுதப்பட்ட கொலை மர்மத்தை சோடர் பெர்க் சிறப்பாகக் கையாண்டுள்ளார். ஒரு பரிசோதனை முயற்சியாக இது பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.
"ஹார்ட் ஐஸ்" (சோனி பிக்சர்ஸ்/ஸ்கிரீன் ஜெம்ஸ்): ஜோஷ் ரூபன் இயக்கிய இந்த நுணுக்கமான பாப் கலாச்சாரப் படம், ஒரு அழகான காதல் டிராமாவையும் "ஸ்கிரீம்" பாணியிலான மர்மத்தையும் கலந்து தருகிறது. ஒலிவியா ஹோல்ட் மற்றும் மேசன் கூடிங், மிகச் சாதாரணமாகச் சந்திக்கும் ஒரு புதிய ஜோடியாக மிகவும் வசீகரமாக நடித்துள்ளனர். முதல் இரவு ஒரு தொடர் கொலையாளியால் துரத்தப்படும் ஒரு பைத்தியக்கார இரவாக மாறினால் என்ன நடக்கும்? இதில் நகைச்சுவை பயத்தை விட அதிகமாக இருந்தாலும், இது ஸ்லாஷர் ரசிகர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வகைத் திருப்பம். கிகி ஜும்பாடோ, மைக்கேலா வாட்கின்ஸ், டெவன் சாவா மற்றும் ஜோர்டானா ப்ரெவ்ஸ்டர் போன்ற துணை நடிகர்களின் நடிப்பு படத்திற்கு மேலும் பலம் சேர்க்கிறது.
"பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல்" (ஷட்டர்): இந்த ஜப்பானிய திகில் படம், இந்த ஆண்டு திரையில் தோன்றிய மறக்க முடியாத காட்சிகளால் நிறைந்துள்ளது. இது பார்வையாளர்களைக் கண் இமைக்க விடாமல் செய்யும். கோட்டோன் ஃபூருக்காவா ஒரு இளம் பெண்ணாக நடித்துள்ளார். அவர் தனது தாத்தா பாட்டியைச் சந்திக்கும் போது, அவர்களின் குடும்ப வரலாற்றின் அதிர்ச்சியூட்டும் மற்றும் வழக்கமான ஒரு பகுதியைக் கண்டறிகிறார். மகிழ்ச்சி மற்றும் வர்க்க கலாச்சாரம் பற்றிய ஒரு பெரிய கதையைச் சொல்லும் யூட்டா ஷிமோட்ஸுவின் படம், குடும்ப நாடகமாக இருக்கும்போது மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
"டெட் மெயில்": ஜோ டிபோயர் மற்றும் கைல் மெக்கோனாகியின் இந்த தனித்துவமான மர்மம், 80களின் வி.எச்.எஸ். காலத்திலிருந்து வந்தது போல் உணர்வைக் கொடுக்கிறது. ஒரு சிந்தசைசர் நிபுணர் கடத்தப்படும்போது, ஒரு அவசர கடிதத்தை அஞ்சலில் அனுப்ப முடிகிறது. பின்னர், அஞ்சல் அலுவலகத்தில் உள்ள ஆர்வமுள்ள துப்பறியும் நபர்கள் வேட்டையாடத் தொடங்குகிறார்கள். விரைவில் விஷயங்கள் சிக்கலாகின்றன. படத்தின் காட்சிகள் மற்றும் ஒலிப்பதிவு, காட்சிகள் முடிந்த பிறகும் மனதில் தங்கி விடுகின்றன.
"தி மங்கி" (நியான்): ஆஸ்கூட் பெர்கின்ஸ் "லாங் லெக்ஸ்" படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு, ஒரு விளையாட்டு பொம்மை குரங்கு மூலம் மரணத்தையும் அழிவையும் கொண்டு வரும் ஒரு ரத்தம் தோய்ந்த இருண்ட நகைச்சுவைப் படமான இதை உருவாக்கினார். ஒரே மாதிரியான இரட்டை வேடத்தில் தியோ ஜேம்ஸ், இந்தத் தீய சக்தியை அடக்க முயற்சிக்கும் காட்சிகள் சிரிப்பை வரவழைக்கின்றன. இந்த ஆண்டின் சில பயங்கரமான மரணங்கள் இந்த ரோம மிருகத்தால் நிகழ்கின்றன. இது பயங்கரமான படங்களை விரும்பும் ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்தும் ஒரு படம்.
"28 இயர்ஸ் லேட்டர்" (சோனி பிக்சர்ஸ் ரீலீசிங்): இயக்குனர் டானி பாயில் மற்றும் எழுத்தாளர் அலெக்ஸ் கார்லண்டின் ஜோம்பி ஃபிரான்சைஸ் தொடரின் இந்தத் திரும்புதல் தைரியமானது, பிரிவினையை ஏற்படுத்தும், இரத்தக்களரியானது, மேலும் ஒரு பெரிய சாகசப் பயணமாகும். "28 டேஸ் லேட்டர்" பட ஒளிப்பதிவாளர் அந்தோனி டோட் மேன்ட்லை மீண்டும் இணைந்து, சிக்கலான ஐபோன் ரிக்ஸைப் பயன்படுத்தி இந்தப் படத்தை படமாக்கினார். ஸ்டைலான வண்ணங்கள் மற்றும் எடிட்டிங் கண்ணைக் கவரும் வகையில் அமைந்தது. இந்த ஸ்டைலான தோற்றம், தொந்தரவு செய்யும் இரத்தம் மற்றும் இதயத் துடிப்பை அதிகரிக்கும் துரத்தல்களை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. இதில் இளம் ஆல்ஃபி வில்லியம்ஸ், பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் ஜோம்பிக்களைச் சுட்டு ஒரு மனிதனாக மாற கற்றுக்கொள்கிறார். ஆரோன் டெய்லர்-ஜான்சன் மற்றும் ரால்ப் ஃபைன்ஸ் தங்கள் துணை கதாபாத்திரங்களுக்கு வலிமையைச் சேர்க்கிறார்கள். சில மாதங்களுக்குள் இன்னொரு தொடர்ச்சி வெளியாகும் என்பதை நம்பவே முடியவில்லை.
"கம்பானியன்" (வார்னர் பிரதர்ஸ் பிக்சர்ஸ்): சோஃபி தாட்சர் ஒரு காதல் ரோபோவாக நடித்துள்ள இந்த சிக்கலான அறிவியல் புனைகதைத் திரில்லர், நண்பர்களின் விடுமுறைப் பயணத்தின் போது கொலை செய்யத் தூண்டப்படுகிறது. தாட்சர் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். தனது காதலன் (ஜாக் குய்ட்) செய்யும் தவறான காரியங்களை சமாளிப்பதுடன், தான் ஒரு மனிதன் இல்லை என்ற உண்மையையும் அறிந்து கொள்கிறார். இரத்தக்களரி திருப்பங்கள் படத்தின் வேகத்தை அதிகரிக்கின்றன. திரையரங்குகளில் குறைவாக மதிப்பிடப்பட்ட "கம்பானியன்", ஸ்ட்ரீமிங்கில் ஒரு கல்ட் கிளாசிக்காக மாறும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
"ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் பிளட்லைன்ஸ்" (வார்னர் பிரதர்ஸ் பிக்சர்ஸ்): இந்தப் பிரியமான ஃபிரான்சைஸின் ஆறாவது பாகம், முந்தைய பாகத்திற்குப் பிறகு 14 ஆண்டுகள் கழித்து வந்து, இவ்வளவு விரைவாகப் பார்வையாளர்களைக் கவரும் என்று யார் நினைத்திருப்பார்கள்? "பிளட்லைன்ஸ்" முந்தைய பாகங்களைப் போலவே பல அம்சங்களைக் கொண்டிருந்தாலும், சில முக்கிய மாற்றங்களையும் செய்தது: மரணத்தின் கொடூரமான விதியைத் தவிர்க்கும் குழுவில், அறிமுகமில்லாத நபர்களுக்குப் பதிலாக அனைவரும் குடும்ப உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்; தொடக்கத்தில் வரும் கனவுக் காட்சி ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் ஆக அமைந்தது. இது புதிய கதாபாத்திரங்களுடன் படத்தைத் தொடர அனுமதித்தது. மேலும், படம் ஒட்டுமொத்தமாகப் பெரியதாக உணர்ந்தது. ஆனால், இறுதியில், மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டது, திகிலூட்டும் கொலைக் காட்சிகள். இது நகைச்சுவை மற்றும் அருவருப்பான தன்மையின் சரியான கலவையாகும். ஃபிரான்சைஸின் முக்கியப் பகுதியான டோனி டாட்டின் உணர்வுபூர்வமான பிரியாவிடை இதில் உள்ளது. இது ஒரு விமர்சன ரீதியாகவும், வணிக ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்றது என்பதில் ஆச்சரியமில்லை.
"தி ஷ்ரவுட்ஸ்" (ஜனஸ் ஃபிலிம்ஸ்): டேவிட் க்ரோனென்பெர்க்கின் சமீபத்திய படம், கல்லறைகளைச் சுற்றும் உயிரினங்களைப் பற்றியது. குறிப்பாக கர்ஷ் (வின்சென்ட் கேஸல்), ஒரு கல்லறைக்குள் கேமராக்களை உருவாக்குகிறார். இதன் மூலம் துக்கப்படுபவர்கள் தங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் அழுகுவதைப் பார்க்க முடியும். இது ஒரு மந்தமான கதைக்களத்தில் தொடங்கி, கார்ப்பரேட் சூழ்ச்சி, உடல் திகில் மற்றும் உணர்ச்சிவசமான காதல் தருணங்கள் என ஒரு முள்ளான கதையாக மாறுகிறது. ஒரு இணையற்ற வாழ்க்கையின் ஒரு விசித்திரமான அத்தியாயமாக, க்ரோனென்பெர்க் டயான் க்ரூகர், கை பியர்ஸ் மற்றும் சாண்ட்ரின் ஹோல்ட் போன்ற சிறந்த நடிகர்களுடன் மரணத்தைப் பற்றிச் சிந்திக்கும் "தி ஷ்ரவுட்ஸ்" ஒரு அவசியம் பார்க்க வேண்டிய படம்.
"சின்னர்ஸ்" (வார்னர் பிரதர்ஸ் பிக்சர்ஸ்): நம்பமுடியாத கற்பனையால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையான படைப்பு. எழுத்தாளர்-இயக்குநர் ரியான் கூக்லர், இசையுடன் கூடிய இந்த திகில் கதையின் மூலம் தனது சிறந்த படத்தைக் கொடுத்துள்ளார். மைக்கேல் பி. ஜோர்டான் "ஸ்மோக்ஸ்டாக்" இரட்டையர்களாகத் தனது சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அயர்லாந்து காட்டேரி இரட்டையர்களின் புதிய ஜுக் ஜாயிண்டின் வாடிக்கையாளர்களைத் தாக்கத் தொடங்கும் போது, சூப்பர்நேச்சுரல் அம்சமாக மாறுகிறது. இது கவர்ச்சியாகவும், ஆச்சரியமாகவும், அழகாகவும் படமாக்கப்பட்டுள்ளது.
More from Filmibeat