16 வருடங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் இணையும் ‘வெயில்’ கூட்டணி: வசந்தபாலனுடன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பரத்

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் மிக முக்கியமான இயக்குநர்களில் ஒருவர் வசந்தபாலன்.

2006ல் வசந்தபாலன் இயக்கத்தில் வெளியான 'வெயில்' திரைப்படம் தேசிய விருது உட்பட பல விருதுகளை வென்றது.

வெயில் படத்தில் நடித்த பரத், மீண்டும் வசந்தபாலன் இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Vasanthabalan directed the 'Veyil' film was released in 2006 and received a great response. Bharath, Pasupathy, Bhavana, and others starred in this film which won many awards including the National Award. In this case, Bharath tweeted that he will act again under the direction of Vasanthabalan.