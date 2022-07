என்றுமே குறையாத கம்பீரம்.. இமயம்னு சும்மாவா சொல்வாங்க.. 81 வயதிலும் அசத்தும் பாரதிராஜா!

சென்னை: இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவை போலவே பாரதிராஜாவின் பிறந்தநாளும் இருமுறை கொண்டாடப்படுகிறது.

ஆகஸ்ட் 23ம் தேதி தான் பாரதிராஜாவின் பிறந்தநாள் அதனை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வந்தாலும், சான்றிதழின்படி அவரது பிறந்தநாள் ஜூலை 17ம் தேதியான இன்று தான்.

இரண்டு பிறந்தநாளையும் எளிமையான முறையில் பாரதிராஜா கொண்டாடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார். இயக்குநராக எத்தனையோ சாதனைகளை தமிழ் சினிமாவில் செய்து அசத்திய பாரதிராஜா இந்த வயதிலும் தொடர்ந்து சினிமாவில் நடித்து வருவது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்..

எம்பி.,யாக நியமிக்கப்பட்ட இளையராஜா...முதல் ஆளாக வாழ்த்து சொன்ன பாரதிராஜா

Director Bharathiraja's official Birthday Today. Not only Directing, he acted in numerous films with a great sense. From Kallukkul Eeram to Thiruchitrambalam he will give all his master class acting.