பேண்ட் அணியாமல் வெறும் சட்டை உடன் போஸ்டருக்கு ஹாட்டாக நிற்கும் பவானி ஸ்ரீ

சென்னை : இசை அமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷின் தங்கை நடிகை பவானி ஸ்ரீ தமிழ் சினிமாவுக்கு க/பெ ரணசிங்கம் மூலம் அறிமுகமானவர்.

இப்பொழுது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சூரி கதாநாயகனாக நடித்து வரும் விடுதலை படத்தில் ஹீரோயினியாக நடித்து வருகிறார். அதைத் தொடர்ந்து மேலும் சில படங்களிலும் ஒப்பந்தமாகி வருகிறார்.

ஹீரோயினாக நடித்த ஒரு திரைப்படம் கூட இதுவரை வெளியாவதற்கு முன்னரே கவர்ச்சி புகைப்படங்களை வெளியிட தொடங்கியுள்ள பவானி ஸ்ரீ இப்பொழுது பேண்ட் அணியாமல் வெறும் சட்டையுடன் செம ஹாட்டாக இருக்கும் புகைப்படத்தை பதிவு செய்து ரசிகர்களை ஏங்க விட்டுள்ளார்

English summary

Ka Pa Ranasingam was Bhavani Sri's first hit movie, she has posted her latest cute pics in her social page and it is viral.