கைதி படத்தை கேவலப்படுத்தாதீங்க.. அஜய் தேவ்கனை மீம் போட்டு கலாய்க்கும் லோகேஷ் கனகராஜ் ஃபேன்ஸ்!

சென்னை: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிப்பில் வெளியான கைதி திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இந்தி ரீமேக் தான் போலா.

அஜய் தேவ்கன் இந்த படத்தை இயக்கி நடித்துள்ளார். அதன் டீசர் தற்போது வெளியாகி உள்ள நிலையில், லோகேஷ் கனகராஜின் ரசிகர்கள் மீம் போட்டு படத்தை வச்சு செய்து வருகின்றனர்.

டைட்டிலிலேயே திரிசூலம் இடம்பெற்ற நிலையில், டீசரில் ஹீரோ திரிசூலத்தை வைத்துக் கொண்டு சண்டை போடுவது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்று இருக்கும் நிலையில் ஏகப்பட்ட ட்ரோல் மீம்கள் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

English summary

Bholaa vs Kaithi: Fans trolls Ajay Devgn's directing is very artificial than original one and pouring many troll memes. Ajay Devgn's Bholaa teaser out now. It wiil soon hit the theaters soon.