பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பூமிகா கலந்து கொள்கிறாரா? வைரலாகும் தகவல்.. அவர் என்ன சொன்னாரு தெரியுமா?

சென்னை: பத்ரி, ரோஜா கூட்டம், சில்லுனு ஒரு காதல் என 90ஸ் கிட்ஸின் இதயம் கவர்ந்த நடிகை பூமிகா பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளப்போகிறார் என தகவல்கள் வைரலாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக நடிகை பூமிகா அளித்துள்ள விளக்கம் ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

தனக்கு பிக் பாஸ் முதல் மற்றும் இரண்டாம் சீசனிலேயே கலந்து கொள்ள அழைப்பு வந்ததாகவும் நடிகை பூமிகா கூறியுள்ளார்.

English summary

Not True -No I have not been offered Big Boss -NO I WONT DO IT IF OFFERED . I was offered season 1, 2 ,3 & later some time again & refused to do all .I haven’t been offered this time & I still won’t do it . I’m a public personality -but Am a very private person to have cameras on me 24/7.