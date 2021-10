போட்டியாளர்களை தனித்தனியாக கலாய்க்கும் கமல்...கலகலப்பான பிக்பாஸ் ப்ரோமோ

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 துவங்கி முதல் வாரம் நிறைவடைந்து விட்டது. பிக்பாஸ் சீசன் 5ல் முதல் முறையாக கமல் வரும் வார இறுதி எபிசோட் இன்றும், நாளையும் ஒளிபரப்பாக உள்ளது.

நடன இயக்குநரின் அடுத்த அவதாரம்... இயக்குநராக களமிறங்கிய பாபி ஆண்டனி

பிக்பாஸ் துவங்கியது முதலே பல குற்றச்சாட்டுகளையும், கேள்விகளையும் நெட்டிசன்கள் முன் வைத்து வருகிறார்கள். தினமும் ஒளிபரப்பாகும் எபிசோட்களை பார்த்து விட்டு, ஒவ்வொன்றாக கவனித்து, கமலுக்கு வரிசையாக கேள்வி அனுப்பி வருகிறார்கள்.

English summary

Vijay tv revealed second promo of today episode. in this promo kamal trolls contestants. this promo goes viral in internet. fans eagerly waiting for anything important announcement in kamal's speech.