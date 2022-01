ரொமான்டிக் ரீயூனியன்... கவினின் ஆகாஷ் வாணி ஃபஸ்ட்லுக் வெளியீடு

சென்னை : பிக்பாஸ் கவின் நடிக்கும் ரொமான்டிக் வெப் சீரிசான ஆகாஷ் வாணியின் ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டர் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனை நடிகர் ஆர்யா ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ளார்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான கானா காணும் காலங்கள் சீரியல் மூலம் நடிக்க வந்தவர் கவின். பிறகு சரவணன் மீனாட்சி உள்ளிட்ட விஜய் டிவி சீரியல்களில் நடித்து பிரபலமானார். பிறகு பிக்பாஸ் சீசன் 3 ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு, அனைவருக்கும் தெரிந்தவர் ஆகி விட்டார் கவின்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடிகை லாஸ்லியாவுடன் காதல் கிசுகிசுக்களில் அதிகம் அடிபட்டார் கவின். இது அந்த சீசனின் மிகப் பெரிய ஹைலைட்டாக அமைந்தது. அதுவும் லாஸ்லியாவின் தந்தை வீட்டிற்குள் வந்த போது காட்டிய கோபம், சாண்டி மாஸ்டருடன் சேர்ந்து கவின் செய்த கலாட்டாக்கள் அந்த சீசனை மிகவும் பிரபலமாக்கியது.

English summary

Bigg boss fame Kavin's next project is romantic webseries titled as Akash Vaani. This web series first look poster was released today by Actor. Kavin thanked arya for this launch. Fans wished kavin for this project.