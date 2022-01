வந்தான்...ரூல்ஸ் பிரேக் பண்ணினான்...ரிபீட்டு...சொன்னபடியே செஞ்சுட்டீங்களே பாலா

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் ஷோவில் வந்த முதல் நாளே ரூல்ஸ் பிரேக் பண்ணி, அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளார் பாலாஜி முருகதாஸ். அதோடு மட்டுமில்லாமல் ட்விட்டர் டிரெண்டிங்கிலும் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஓடிடி வெர்சனான பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி நேற்று டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் துவங்கப்பட்டது. 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக இது நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதில் பிக்பாஸின் ஐந்து சீசன்களிலும் கலந்து கொண்ட போட்டியாளர்களில் இருந்து 14 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

In first day of bigg boss ultimate, balaji murugadoss break the rules and punished to go to jail. But Netizens enjoyed bala's attitudes. Fans create hastags in the name of BalajiMurugadoss. It become trending in twitter. netizens shared their comments in funny way.