மீண்டும் விக்ரமனிடம் வரம்பு மீறும் அசீம்… இந்த வாரம் ரெட் கார்டு கன்ஃபார்ம் தான்

சென்னை: முதல் வாரத்தில் இருந்தே பிக் பாஸ் வீட்டில் தான் வைப்பது சட்டம் என்ற தொனியில் விளையாடி வருகிறார் அசீம்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் நடக்கும் ஒவ்வொரு டாஸ்க்கிலும் சக போட்டியாளர்கள் யாரையாவது வம்பிழுப்பதையே குறியாக வைத்து அசீம் விளையாடுகிறார்.

ஏற்கனவே இரண்டு முறை எச்சரிக்கப்பட்டும் இன்று விக்ரமனுடன் மிக மோசமாக சண்டை போட்ட அசீமை நெட்டிசன்கள் கண்டித்துள்ளனர்.

Bigg Boss Tamil 6: இனிமே நாங்க மிக்சர் இல்லை.. அசீமை அலேக்கா தூக்கிய பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள்!

English summary

Azeem starts unwanted fight with Vikraman in Bigg Boss house Bigg Boss fans have condemned Azeem, who has been fighting with Vikraman continuously. As a result, Azeem is expected to be sent off with a red card this week.