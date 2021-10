ஆமாம் நான் எக்ஸ் தான்...இதுல என்ன அசிங்கம்...யாஷிகா பற்றி ஓப்பனாக பேசிய நிரூப்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ன் பதினோறாம் நாளான இன்று, மதுமிதாவிற்கு டபிள் மீனிங் பாடல்களை பாட கற்றுக் கொடுத்து, அதற்கு அர்த்தகங்களையும் கூறி ஹவுஸ்மெட்கள் விளக்கம் கொடுத்தனர். அதைத் தொடர்ந்து போட்டியாளர்கள் கதையை தொடர்ந்தனர்.

இதில் இன்று நிரூப் தனது கதையை கூறினார். அவர் பேசுகையில், பிக்பாஸ் சீசன் 3 பிரபலமான யாஷிகா ஆனந்த் பற்றி ஓப்பனாக பேசினார். நிரூப், யாஜிக்காவின் முன்னாள் காதலர் என சோஷியல் மீடியாக்களில் வெளியான தகவல்களை ஆம் என ஓப்பனாக ஒப்குக் கொண்ட நிரூப், அதற்கு விளக்கமும் தெரிவித்தார்.

English summary

Bigg boss tamil season 5 today episode, niroop openly talking about yashika aanand. he accepted that he is ex lover of yashika and he feels proud. annachi praised that niroop will be the next aravind swamy.