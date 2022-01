100 வது நாளில் பிக்பாசாக மாறிய பிரியங்கா...வெளியேற்ற துடிக்கும் ராஜு

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இன்று 100 வது நாளை எட்டி உள்ளது. இந்த வாரம் ஃபினாலே வாரம் என்பதால் பெரிதாக டாஸ்க் ஏதும் கொடுக்கப்படவில்லை. யார் வெற்றி பெற போகிறார்கள் என்ற டென்ஷன் அனைவரிடமும் இருப்பதால் போட்டியாளர்களை ஃபன் பண்ணும் விதமாக டாஸ்க்குகள் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஃபினாலே வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று கோல்டன் மைக் டாஸ்க் வழங்கப்பட்டது. இதில் ஃபைனலிஸ்டான அமீர், பிரியங்கா, ராஜு, நிரூப், பாவனி ஆகிய ஐந்து பேரும் மக்களிடம் பேசி தங்களுக்காக ஓட்டுக் கேட்டனர்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 today 100th episode promo shows that finalists turned as bigg boss. Priyanka act as funny way. Raju said that priyanka to come out through main door.