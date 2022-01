இறங்கின பஸ்லயே ஏத்தி விட்டுட்டாங்கப்பா...புலம்பும் பிக்பாஸ் பிரபலம் யாருன்னு பாருங்க

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பொதுவாக பணப்பெட்டி வருவதற்கு முன்பே வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய போட்டியாளர்கள் மீண்டும் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வருவார்கள். ஆனால் இந்த முறை அப்படி வரவில்லை.

கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால் வெளியேறிய போட்டியாளர்களை விருந்தினர்களாக அழைக்கவில்லை என அனைவரும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தனர். அதற்கு பதிலாக தான் ஃபைனலுக்கு சென்ற போட்டியாளர்களுடன் போனில் பேசினார்கள்.

காற்றில் பறப்பதாய் உணர்கிறேன்... கோல்டன் க்ளோப் விருது பெற்ற முதல் தென் கொரிய நடிகர் குஷி!

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for 101st day for, ciby and abinay re enter into bigg boss house. they turned as video jocky. fans support priyanka and seeking vote for priyanka.