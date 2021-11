அட...நம்ம ராஜு சொன்ன ஜமீன்கோட்டை கிழவியா இது...மெர்சலாகும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக ஐந்தாவது வாரத்தை எட்டி உள்ளது. இதுவரை நான்கு பேர் வெளியேறி உள்ள நிலையில், தற்போது 14 பேர் போட்டியாளர்களாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் உள்ளனர்.

இதெல்லாம் ஓவர்... பச்சை மிளகாய் பாகற்காய் சாப்பிட சொல்லும் நிரூப்... கடுப்பாகும் ஹவுஸ்மேட்ஸ்!

கடந்த மூன்று வாரங்களாக நாட்டுப்புற பாடல்கள் பாடி அனைவரையும் மகிழ்வித்த சின்ன பொண்ணு, நான்காவது வார இறுதியில் எலிமினேஷன் மூலம் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். அடுத்ததாக வெளியேற போகிறவரை தேர்வு செய்வதற்கான நாமினேஷன் நேற்று நடந்தது.

English summary

One of the bigg boss tamil season 5 contestant iykki berry's throw back photo goes viral in social media. in that photo iykki is in her original black hair. more than two years back she dyed her hair into white.