இந்த வாரமும் டபுள் எவிக்ஷனா... வெளியேறுவதிலும் கடுமையாக போட்டி போடும் அந்த 3 பேர்

சென்னை : பிக்பாஸில் டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வெல்ல போவது யார் என்பதை கடந்து, இந்த வாரம் வெளியேற போவது யார் என்பதில் அனைவரின் கவனமும் திரும்பி உள்ளது. இந்த வாரம் அதற்கும் கடும் போட்டி ஏற்பட்டுள்ளதாம்.

இந்த வாரம் போட்டியாளர்கள் இடையே நடந்த அடிதடி, மோதலுக்கு பிறகு யார் வெளியேறுவார்கள் என்பதை கணிப்பதில் குழப்பம் ஏற்பட்டது. இந்த வாரம் அனைவரும் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளதும் இதற்கு முக்கிய காரணம்.

English summary

According to latest sources, this week also double eviction in bigg boss 5 tamil. According to unofficial online voting, thamarai, niroop and sanjeev were get least percentage of votes.