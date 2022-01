பிக்பாஸ் 5 தமிழ் கிராண்ட் ஃபினாலே... வெளியான லேட்டஸ்ட் அப்டேட்...குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி அதிகமான ரசிகர்களால் ரசிக்கப்படும் நிகழ்ச்சியாக உள்ளது. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் முதல் நான்கு சீசன்கள் முடிந்து தற்போது நடைபெற்று வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியும் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது.

18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கிய இந்த நிகழ்ச்சியில் அமீர், நிரூப், பிரியங்கா, ராஜு, பாவனி ஆகிய ஐந்து பேர் இறுதிப் போடிக்கு சென்றுள்ளனர். சிபி, ரூ.12 லட்சத்துடன் வெளியேறி சென்றார். தற்போது நடைபெற்று வரும் ஃபினாலே வாரத்தில், வெளியேறி சென்ற போட்டியாளர்கள் மீண்டும் வீட்டிற்குள் வந்துள்ளனர்.

பிக்பாஸ் வீட்டில் புத்தாடை அணிந்து பொங்கல்...மொத்த போட்டியாளர்களும் மகிழ்ச்சி

English summary

Bigg boss 5 tamil grand finalae will held on January 16th 6.30 pm onwards. According to latest sources, bigg boss grand finalae event will not be streaming as live program. It will be telecasted as recorded program.