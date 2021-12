பிக்பாஸ் 5 டிக்கெட் டு ஃபினாலே... வெல்ல போகும் அந்த ஒருவர் யார் ? எப்போது தெரியும் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 பரபரப்பான இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி உள்ளது. இறுதிப் போட்டிக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ள நிலையில், நேரடியாக இறுதி போட்டிக்கு செல்வதற்கான டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வெல்லும் போட்டி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

தற்போதுள்ள 8 போட்டியாளர்களில் முதல் நாளில் நிரூப், இரண்டாவது நாளில் தாமரை மற்றும் பாவனி, மூன்றாவது நாளில் பிரியங்கா மற்றும் ராஜு வெளியிட்டனர். தற்போது அமீர், சிபி, சஞ்சீவ் ஆகியோர் அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேறி உள்ளனர்.

English summary

Ciby, Amir, Sanjeev were entry into ticket to finalae task's next level. Today or tomorrow bigg boss will announce who will win the finalae ticket. Sources said Ciby and Amir had a more chance to win finalae ticket.