பிக்பாஸ் மோதல்...இன்றைய ஸ்பெஷல் தாமரை – இசைவாணி

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் விறுவிறுப்பாக ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் சீசன் 5 வெற்றிகரமாக 46 வது நாளை எட்டி உள்ளது. தற்போது போட்டியாளர்களாக 12 பேர் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் உள்ளனர்.

இவர்களில் இந்த வார தலைவராக பிரியங்கா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த வார ஆளுமை திறன் வருணுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில் இந்த வாரத்திற்கான லக்சுரி பட்ஜெட் டாஸ்க் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

முழுக்க கிராமத்தானாக மாறிவிட்டேன்... தாடி வளர்த்ததன் ரகசியத்தை உடைத்த பிக்பாஸ் பிரபலம்!

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today's episode shows, thamarai fighting with isaivani. thamarai talking about isaivani. but isaivani is not accepting thamarai's statement. she argues with thamarai.