ஷிவினை ட்ரெஸ் மாற்றவிடாமல் அட்ராசிட்டி… எல்லை மீறிய அமுதவாணன், ராபர்ட் மாஸ்டர்

சென்னை: கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 33 நாட்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

ஜிபி முத்து, சாந்தி, அசல் கோளாறு, ஷெரினா ஆகியோர் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்ட நிலையில், இந்த வாரம் எவிக்சன் யார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், இன்றைய டாஸ்க்கில் அமுதவாணனும் ராபர்ட் மாஸ்டரும் ஷிவினிடம் எல்லை மீறி நடந்துகொண்டது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது.

In the Bigg Boss house, Shivin was punished by having to dress like an old woman. But the netizens are trolling the atrocity of Robert Master and Amudhavanan by not letting Shivin change the dress.