மகேஷ்வரி அப்படி சொல்லுவாங்கனு நினைக்கல.. மனதிற்குள் ஜாலியா இருந்தது.. விஜே கதிரவன் பேட்டி!

சென்னை : பிக் பாஸ் மூலம் பிரபலமான விஜே கதிரவன், மகேஷ்வரி அப்படி சொன்ன போது செம ஜாலியா இருந்தது என்று பேட்டி ஒன்றில் கூறியுள்ளார்.

பிக் பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் 21 போட்டியாளர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் விஜே கதிரவன். தனது இயல்பான குணத்தாலும், க்யூட்டான சிரிப்பாலும் பல பெண்களின் மனதில் இடம் பிடித்துவிட்டார் கதிர்.

பலமுறை நாமினேஷனில் சிக்கிய போதும், பல பெண் ரசிகைகள் வாக்களித்து இவரை காப்பாற்றினார்கள்.

English summary

Bigg Boss 6 Tamil contestant Kathiravan's First interview. Kathiravan talks about his journey in Bigg Boss and also shares memories, fights, and incidents that happened with the other contestants