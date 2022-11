டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கும் நால்வர்: இந்த வாரம் இவர் வெளியேறுவது கன்பார்ம்!

சென்னை : பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 7வது வாரத்தை எட்டி உள்ள நிலையில், இந்த வாரம் நால்வர் டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கிறார்கள்.

இந்த வாரம் நடந்த ஓபன் நாமினேஷனில் அசீம், மணிகண்டன், அமுதவாணன், கதிரவன், ராம், ராபர்ட் மாஸ்டர், தனலட்சுமி என ஏழு பேர் லிஸ்டில் இருக்கிறார்கள்.

யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில், ரச்சித்தா மகாலட்சுமி , ராபர்ட் மாஸ்டரை நாமினேட் செய்தார்.

English summary

Ram, Robert Master and Manikandan Amudavanan are in the danger zone this week. It is confirmed that Ram, will get evicted?