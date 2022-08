சின்ன படங்கள்.. நம்மள நம்பித்தான் வருது.. ஓய்வெடுக்காமல் உழைத்த கெளசிக்.. பிக் பாஸ் அபிஷேக் உருக்கம்

சென்னை: யூடியூப் விமர்சகரும் சினிமா டிராக்கருமான கெளசிக் எல்.எம் நேற்று மாலை மாரடைப்புக் காரணமாக உயிரிழந்தது ஒட்டுமொத்த தென்னிந்திய சினிமா பிரபலங்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.

தமிழ் சினிமா நடிகர்களையும் தாண்டி டோலிவுட் நடிகர் நானி, மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் துல்கர் சல்மான் உள்ளிட்ட பலரும் கெளசிக் எல்.எம் உயிரிழந்த செய்தியை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

இந்நிலையில், அவருடைய நண்பரும் பிக் பாஸ் பிரபலமுமான அபிஷேக் ராஜா கெளசிக் பற்றி பதிவிட்டு இருப்பது ரசிகர்களை உருக வைத்துள்ளது.

மேலாடை இல்லை..நகையே ஆடை..சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகை விளக்கம்!

English summary

Bigg Boss Abishek Raja's heart touching tweet about Kaushik LM. He tweeted, "LMKMovieManiac hardly took a break from work. He diligently tweeted everyday like it was his sacrosanct responsibility. "