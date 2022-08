என்ன கொடுமை இது...நயன்தாராவாக மாறிய பிக் பாஸ் பிரபலம்...பாராட்டிய விக்னேஷ் சிவன்

சென்னை : தமிழ் திரையுலகம் மட்டுமின்றி இந்திய சினிமாவே திரும்பி பார்க்கும் அளவிற்கு அதிக எதிர்பார்ப்புகளுடன் நடந்தது நயன்தாரா மற்றும் இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் ஆகியோர் திருமணம். ஜூன் 9-ம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ரிசார்ட்டில் இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது.

இவர்களின் திருமணத்தில் நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், ஷாருக்கான், சூர்யா, ஜோதிகா, விஜய் சேதுபதி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, இயக்குநர்கள் மணிரத்னம், அட்லி, இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், அனிருத் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொண்டு, வாழ்த்தினர். இந்த போட்டோக்களை விக்னேஷ் சிவன் சமீபத்தில் வெளியிட்டார்.

நயன் - விக்கியின் திருமண நிகழ்வு மிகப்பெரிய தொகைக்கு Netflix நிறுவனத்திற்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு இருந்தது.அதனால் புகைப்படங்கள் குறிப்பிட்ட தேதியில், குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் தான் வெளியிட வேண்டும் என கையெழுத்தாகி இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது.அதன்படி வெகு சில போட்டோக்களை மட்டுமே இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் வெளியிட்டார்.

கார் விபத்தால் கோமாவில் இருந்த பிரபல பாலிவுட் நடிகையின் உயிர்பிரிந்தது: அம்மாவை நினைத்து உருகிய மகன்

English summary

Bigg boss fame Aarthi recreates Nayanthara's wedding look. She shared a photo in her twitter page. Netizens trolled aarthi. But Vignesh Shivan praised Aarthi's look as so beautiful. This photo goes viral in social media.