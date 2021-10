பிக்பாஸ், விஜய் டிவி முக்கிய சீரியல்கள் நேரம் மாற்றம்...ரசிகர்கள் வருத்தம்

சென்னை : உலகம் முழுவதிலும் உள்ள தமிழ் டிவி ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 இன்று மாலை 6 மணிக்கு பிரம்மாண்ட விழாவுடன் துவங்க உள்ளது. வழக்கம் போல் இந்த சீசனையும் கமலே தொகுத்து வழங்குகிறார்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்காக விஜய் டிவி வெளியிட்ட வித்தியாசமான ப்ரோமோக்கள், நிகழ்ச்சியை எப்போது துவக்குவார்கள், யாரெல்லாம் கலந்து கொள்கிறார்கள் என்ற ஆர்வத்தை பல மடங்கு அதிகரிக்க வைத்துள்ளது. போட்டியாளர்கள் பற்றி வெளியாகும் தகவல்களும் ரசிகர்களை உசுப்பேற்றி வருகிறது.

English summary

The Big Boss Season 5 launch event is set to take place today from 6pm to 11pm. The Big Boss show usually runs daily from 9.30pm to 10.30pm. Only episodes of Kamal coming up on the weekends will be held from 9.30pm to 11pm. But this season starts at 10pm and airs until 11pm. Kamal's upcoming Saturday and Sunday episode will air from 10 a.m. to 11.30 p.m. Because of bigg boss, some of the vijay tv serials timings are changed.Fans are upset on bigg boss timing change.