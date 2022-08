பிக்பாஸ் பிரபலம் சோனாலி போகத் கொலை வழக்கு..திடுக்கிடும் திருப்பம்..முன்னாள் அமைச்சருக்கு தொடர்பு?

மும்பை: கோவாவுக்கு சுற்றுலா சென்ற இடத்தில் பிக் பாஸ் பிரபலமும், பாஜக பெண் பிரமுகருமான சோனாலி போகத் கொலை செய்யப்பட்டதாக கைதான குற்றவாளிகள் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளனர்.

சோனாலி போகத் மரணம் அடைந்த நிலையில் அவர் மரணத்தின் மர்மம் இன்னும் நீடிக்கிறது. அரியானா முன்னாள் அமைச்சருக்கும் சம்பந்தம் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கைதான இரண்டு குற்றவாளிகளும் அவர் அருந்திய பானத்தில் விஷத்தை கலந்து கொடுத்ததாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். இவர்களின் பின்புலம் குறித்து போலீஸார் விசாரிக்கின்றனர்.

சோனாலி போகத் உடலில் ஏகப்பட்ட காயங்கள்.. இது கொலை தான் என வந்த பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை.. இருவர் கைது

English summary

Sonali Phogat's death is still shrouded in mystery. It has been reported that a former minister of Haryana is involved in this murder. This is likely to create a problem in Haryana politics.