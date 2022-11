இவரு வேடிக்கை பாக்குறத தவிர வேற எதுக்குமே சரிபட்டு வரமாட்டார்… கதிரை விளாசும் பிக் பாஸ் ரசிகர்கள்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி மூன்று வாரங்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

ஜிபி முத்து, சாந்தி, அசல் கோளாறு ஆகியோர் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிவிட்ட நிலையில், இந்த வாரம் யார் எவிக்சன் ஆகப் போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் கதிர் எப்போதுமே எந்த பிரச்சினைகளிலும் தலையிடாமல் இருப்பதை நெட்டிசன்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss has been airing on Vijay TV for 3 weeks now. Fans have criticized that Kathir, who has participated in this, is quiet without interfering in any issues.