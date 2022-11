பிக் பாஸ் போட்டியாளர் விக்ரமனுக்கு குவியும் பாராட்டுகள்… எல்லாம் எதுக்குன்னு தெரியுமா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி விஜய் டிவியில் தொடர்ந்து மூன்று வாரங்களாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

ஜிபி முத்து, சாந்தி, அசல் கோளாறு ஆகியோர் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய நிலையில், மற்ற போட்டியாளர்களிடையே கடும் போட்டி காணப்படுகிறது.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் நடைபெற்ற போட்டியில் விக்ரமனின் செயலுக்கு ரசிகர்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

The Bigg Boss show has been going on continuously for the past 3 weeks. Vikraman, Amudavanan, and Rachita performed a play together in yesterday's competition. They created awareness about the dangers caused by human waste disposal. Vikraman's concept of bringing manual scavenging to this act the way it’s been executed. Many fans have praised Vikraman who directed this play.