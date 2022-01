போட்டியாளர்கள் ஓட்டே இவருக்கு தான்...நிகழ்ச்சி பார்க்குறீங்களா...அண்ணாச்சியை கேட்ட கமல்

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் மக்கள் குறைவாக ஓட்டளித்ததால் வெளியேற்ற இமான் அண்ணாச்சி, போட்டியில் தொடர்ந்திருந்தால் கேம் வேற மாதிரி சுவாரஸ்யமாக இருந்திருக்கும் என சக போட்டியாளர்களில் அதிகமானவர்கள் ஓட்டளித்துள்ளனர்.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி 90 நாட்களை கடந்து விட்டது. இறுதிப் போட்டிக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ளது. நேற்று சஞ்சீவ் வெளியேற்றப்பட்டதை அடுத்து, தற்போது 7 போட்டியாளர்கள் வீட்டிற்குள் உள்ளனர். இதில் டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வென்று நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்கு சென்று விட்டார் அமீர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 5 : சூட்கேஸ் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு வெளியேறும் போட்டியாளர் யார் ?

In yesterday's episode most of the bigg boss contestants wished that imman annachi may continue this show. If he is in the show, the game should changed. Kamal asked annachi to watch this show.