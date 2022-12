அசீம் – அமுதவாணன் சேர்ந்து நடத்திய மர்ம நாடகம்… தெறித்து ஓடிய பிக் பாஸ் ஹவுஸ்மேட்ஸ்

சென்னை: அக்டோபர் 9ம் தேதி தொடங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்று 53வது நாளை எட்டியுள்ளது.

பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களுக்கு இந்த வாரம் ஏலியன்ஸ் - பழங்குடியின மக்கள் என்ற டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த டாஸ்க் தொடங்கிய நாள் முதல் பல்வேறு சண்டைகளோடும் சர்ச்சைகளோடும் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இன்றைய தினம் அசீமும் அமுதவாணனும் இணைந்து நடத்திய மர்ம நாடகம் பிக் பாஸ் ஹவுஸ்மேட்ஸ்களை கலங்கடித்துள்ளது.

அடிதடி சண்டை வரை சென்ற பிக் பாஸ்.. அசீமுக்கு இப்போவாவது கமல் ரெட் கார்டு கொடுப்பாரா?

Bigg Boss Season 6 hosted by Kamal Haasan has crossed 50 days. Robert Master was evicted from the Bigg Boss house this week. In this case, Bigg Boss day 53 third promo released now. Azeem and Amudhavanan's joint mystery drama created excitement.