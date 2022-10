பிக்பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றம்..முதல் வீடியோ வெளியிட்ட ஜி.பி.முத்து

பிக்பாஸ் வீட்டைவிட்டு வெளியேறிய ஜி.பி.முத்து முதன்முதலாக வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

பிக்பாஸ் சீசன் 6 முக்கிய நாயகர் ஜி.பி.முத்து கமல்ஹாசனே கேட்டுக்கொண்டும் முடியாது என மறுத்து வெளியேறினார்.

ஜி.முத்துவின் வீடியோ பிரபலம். அவர் வீட்டுக்குச் சென்றவுடன் முதல் வீடியோவை வெளியேற்றியுள்ளார்.

நான் பேண்ட் போட்ட அரசியல்வாதி.. பிக்பாஸ் வீட்டில் கமல் சுவாரஸ்யம்!

English summary

After leaving Bigg Boss house, G.P.Muthu released a video for the first time. Bigg Boss season 6 main hero G.P.Muthu leave House despite when asking Kamal Haasan. G.P.Muthu's video is popular. He put out the first video as soon as he got home.