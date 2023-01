டைட்டில் தனக்கு கிடைக்கலைன்னா.. பிக் பாஸையே உழுது விட்ருவாறு உழுது.. அசீமை விளாசிய ஆர்த்தி!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் கிராண்ட் ஃபினாலே நாளை ஒளிபரப்பாக உள்ளது. அதன் ஷூட்டிங் இன்றும் நாளை காலையும் நடைபெறும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கடந்த சீசனை போலவே டைட்டில் வின்னர் யார் என்பது ஒரு நாள் முன்னதாக தெரிந்து விடக் கூடாது என்பதில் மிகவும் கவனமாக பிக் பாஸ் குழு செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் ஃபைனலிஸ்ட்களான ஷிவின், விக்ரமன் மற்றும் அசீம் பற்றி முன்னாள் பிக் பாஸ் போட்டியாளரான காமெடி நடிகை ஆர்த்தி பதிவிட்டுள்ள ட்வீட் பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

English summary

Bigg Boss Ex Contestant Harathi slams Azeem and she told he wont accept others victory like Shivin or Vikraman. Harathi supports both Shivin and Vikraman to lift the Bigg Boss Season 6 Title trophy.