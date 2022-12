அடக்கடவுளே.. துபாயில் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்ட பிக் பாஸ் பிரபலம்.. என்ன காரணம் தெரியுமா?

மும்பை: பிக் பாஸ் ஓடிடி பிரபலம் உர்ஃபி ஜவேத் அதிரடியாக துபாயில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது பாலிவுட்டில் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

நான் என்ன டிரெஸ் போடுகிறேன் என்பது என் விருப்பம் என இந்தியாவில் பல இடங்களில் பத்திரிகையாளர்களுடன் சண்டை போட்டு வந்த உர்ஃபி ஜாவேத் அதே போல நினைத்துக் கொண்டு துபாயிலும் படு ஆபாச உடையுடன் வலம் வந்த நிலையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அவரது கைதுக்கான காரணங்கள் தான் ரொம்பவே ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கிஉள்ளது.

Bigg Boss fame Urfi Javed arrested in Dubai for wearing body revealing dress openly at public places is the main reason for her arrest reports out now. Dubai Police grilled her for the in appropriate activities at public.