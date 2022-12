என் டிரெஸ் பிரச்சனையே இல்லை.. கிளம்பிய கைது சர்ச்சை.. விளக்கம் கொடுத்த பிக் பாஸ் பிரபலம்!

மும்பை: பிக் பாஸ் ஓடிடி பிரபலம் உர்ஃபி ஜவேத் துபாயில் கைது செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், அது தொடர்பாக அவர் அளித்துள்ள விளக்கம் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

எல்லை மீறிய ஆபாச உடைகளை அணிந்து கொண்டு இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோ போடுவதும், தியேட்டர், சினிமா நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட பொது இடங்களுக்கு வருவதுமாக பாலிவுட் கவர்ச்சி நடிகைகளுக்கே டஃப் கொடுத்து வந்தார்.

ஃபரா கான் மற்றும் சேத்தன் பகத் உள்ளிட்ட பல பாலிவுட் பிரபலங்களுடன் ஆடை விவகாரம் காரணமாக சண்டையும் பிடித்துள்ளார் உர்ஃபி ஜாவேத்.

என்னடா இது.. ரெண்டு ஜிகினா ஸ்டிக்கர் தான் டிரெஸ்ஸா.. எல்லை மீறும் உர்ஃபி ஜாவேத்.. கடுப்பான ஃபேன்ஸ்!

English summary

Bigg Boss fame Urfi Javed breaks her silence on Dubai detained rumours and clears the air via media. She continuing her shoot at Dubai after the small introgation by the Dubai Police.