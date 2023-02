முழு பைத்தியமாவே மாறிட்டாங்க போல.. மேலயும் ஜீன்ஸ் பேன்ட்டை மாட்டிட்டு உலா வந்த பிக் பாஸ் நடிகை!

மும்பை: மாடலிங்கில் அதிக ஆர்வத்தை எல்லாம் கடந்து பைத்தியமாகவே மாறிட்டாங்க போல பிக் பாஸ் நடிகை உர்ஃபி ஜாவேத் என பாலிவுட் ரசிகர்கள் பயங்கரமாக ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

மேலாடை அணியாமலும், வித விதமான பொருட்களை வைத்து தனது முன்னழகை மறைத்தும் போஸ் கொடுத்து வந்த உர்ஃபி ஜாவேத். இப்போ ஒரு படி மேலே சென்று டாப்ஸ் ஆகவும் ஜீன்ஸ் பேன்ட்டையே கிழித்துப் போட்டு வீதி உலா வந்த வீடியோக்கள் இணையத்தில் தீயாக பரவி வருகின்றன.

சீக்கிரமே மனநல மருத்துவமனையில் அட்மிட் செய்ய வேண்டியது தான் என ட்ரோல்களும் மீம்களும் அதிகளவில் குவிந்து வருகின்றன.

என்னடா இது.. ரெண்டு ஜிகினா ஸ்டிக்கர் தான் டிரெஸ்ஸா.. எல்லை மீறும் உர்ஃபி ஜாவேத்.. கடுப்பான ஃபேன்ஸ்!

English summary

Bigg Boss fame Urfi Javed's twisted denim top photos shocks fans and she walked out with her weird dress stuns many of them. Recently Bollywood actress Kangana Ranaut also praised Urfi Javed and called she is such a divine one.