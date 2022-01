பிரியங்கா நல்லா விளையாடுறாங்க.. பாராட்டி சேவ் பண்ண ரசிகை.. கடைசி இடத்தில் சிபி.. பாவனி எங்கே பாஸ்?

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 91வது நாளுக்கான 3வது புரமோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

Bigg Boss Tamil Season 5 | 2nd January 2022 - Promo 2 | Raju-வை சீண்டும் Niroop

டிக்கெட் டு ஃபினாலேவுடன் வரும் வாரம் மட்டுமின்றி அதற்கு அடுத்தவாரத்திற்குள்ளும் அமீர் முதல் நபராக உள்ளே நுழைந்து விட்டார்.

அமீரை தொடர்ந்து ராஜு ஜெயமோகன் மக்கள் ஓட்டுக்கள் மூலமாக முதல் நபராக சேவ் ஆன நிலையில், அடுத்த அடுத்த போட்டியாளர்களை இந்த முறை வித்தியசமான முறையில் சேவ் செய்தார் கமல்.

English summary

The 3rd promo for the 91st day of the Big Boss show is currently out. Bigg Boss Fan praises Priyanka for her super game and saves her. Also Niroop and Thamarai saved scenes are there in the promo. Ciby and Sanjeev are in last place.