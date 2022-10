தனலட்சுமிக்கு ஒரு குறும்படத்தை பார்சல் பண்ண பிக் பாஸ் ரசிகர்கள்.. அடுத்த ஜூலியா இருப்பாரோ!

சென்னை: ஜிபி முத்துவை மரியாதை குறைவாக தான் பேசவில்லை என வாதிட்டு வரும் தனலட்சுமிக்கு தற்போது ரசிகர்கள் ஒரு குறும்படத்தை பார்சல் செய்துள்ளனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 6வது சீசன் கடந்த அக்டோபர் 9ம் தேதி தொடங்கி வெற்றிகரமாக ஒரு வாரத்தை கடக்க உள்ளது.

முதல் வாரத்திலேயே சுணங்கி விட்டால் யாரும் நிகழ்ச்சியை பார்க்க மாட்டார்கள் என போட்டியாளர்கள் நல்லாவே சவுண்டு போட்டு விளையாடி வருகின்றனர்.

அண்ணனை அழ வெச்சுட்டாங்களே.. ஜிபி முத்துவிற்காக வருத்தப்பட்ட பிரபலங்கள்!

English summary

Bigg Boss fans shares Kurumpadam for Dhanalakshmi over her fight with GP Muthu and also they want Kamal Haasan will take care this issue on this weekend show. Fans also praises Janany for her bold acts at the house.