கையை புடிக்கிறது என்ன.. கட்டித் தழுவுறது என்ன.. சிங்கப்பூர் மாடலுடன் அசல் செய்யும் காதல் கோளாறுகள்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி பிக் பாஸ் வீட்டில் போட்டியாளர்களாக இருப்பவர்களே அசலுக்கும் நிவாவுக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்து விட்டது என பேச ஆரம்பித்து விட்டனர்.

நிவாஷினியை தனியாக அழைத்து ஆயிஷா இப்படியெல்லாம் பேசுறாங்க, கொஞ்சம் ஒதுங்கி இரு என ஃப்ரீ அட்வைஸ் கொடுக்க அவரை நிவாஷினி நாமினேட்டே செய்து விட்டார்.

மேலும், அசலையும், தனலட்சுமியையும் பாத்ரூம் டீமில் குயின்ஸி போட உடனடியாக நான் ஸ்வாப் பண்ணிக்கிறேன் என அசலுக்காக நிவாஷினி போட்ட டிராமாக்கள் எல்லாம் இருவரது காதல் டிராக்கையும் உறுதிபடுத்தி விட்டது.

English summary

Bigg Boss fans slams Asal Kolaar and Nivashini's love track is a horrible one to watch that reality show and fans wants Asal Kolaar will eliminate this week from the house.