பூமர் அங்கிள் அசீம்.. பொண்ணுங்க கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியல.. விளாசும் பிக்பாஸ் ரசிகர்கள்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டின் பூமர் அங்கிள் அசீம் தான் என்றும் ஷெரினாவை கரெக்ட் செய்ய தனலட்சுமியிடம் வேண்டும் என்றே சண்டை போட்டுள்ளார் அசீம் என நெட்டிசங்கள் ஏகப்பட்ட மீம்களையும் ட்வீட்களையும் போட்டு விளாசி வருகின்றனர்.

#Azeem ஹாஷ்டேக்கை போட்டு பொண்ணுங்க கிட்ட எப்படி நடக்கணும்னு கொஞ்சம் கூட உனக்கு சொல்லித் தரலையா அசீம் இதில், கடந்த வாரம் கமல் முன்னாடி அப்படியொரு திருக்குறள் எல்லாம் பேசி டிராமா போட்ட என திட்டி வருகின்றனர்.

இந்த வாரமும் கமல் சாரை டிராமா பண்ணி ஏமாற்றி விடலாம் என்கிற கேமை அசல் தைரியமாக விளையாடி வருகிறார் என்றும் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் மிட் நைட் மசாலா.. இங்கேயும் போர்வை காட்சிகள் ஆரம்பம்.. அசல் - நிவா அட்ராசிட்டி!

English summary

Bigg Boss fans slams Azeem misbehave with Dhanalakshmi in toy task is a pure vengeance game and he try to correct Sherina in this reality show comments are over flowing in Azeem hashtag.