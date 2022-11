எப்ப பார்த்தாலும் கத்தும்.. பாயிண்ட்ஸ் பேசாது.. மகேஸ்வரியை மீம் போட்டு வெளுத்த ரசிகர்கள்!

சென்னை: கடந்த இரண்டு வாரங்களாக கமல் சாரிடம் வாங்கிய டோஸ் போதுமென நினைத்து பாத்ரூமில் கதறி அழுத அசீம் இந்த வாரம் முடிந்த வரை அமைதியாக இருக்க முயற்சித்து வருகிறார்.

ஆனால், அசீமை இந்த வாரமாவது வெளியேற்ற மீண்டும் அவரை சீண்டி மகேஸ்வரி செய்யும் சைலன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வலையில் மீண்டும் அசீம் சிக்கிக் கொள்ளக் கூடாது என ரசிகர்கள் எச்சரித்து வருகின்றனர்.

தற்போது வெளியான 3வது புரமோவை பார்த்த ரசிகர்கள் அதற்கு கீழ் அதிகளவில் அசீமுக்கு ஆதரவாகவும் மகேஸ்வரிக்கு எதிராகவும் போட்டுள்ள கமெண்ட்டுகளை இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Bigg Boss fans trolls Maheshwari after she starts fight with Azeem. Many fans turns fans to Azeem and supports his extreme silent in this issue and his points and argument also a correct one they commented.