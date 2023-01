இன்னொரு வாட்டி அதை பண்ணீங்கனா.. வெளியே அனுப்பிடுவேன்.. ஏடிகேவுக்கு பிக் பாஸ் அதிரடி வார்னிங்!

சென்னை: ஏடிகேவை கன்ஃபெஷன் அறைக்கு அழைத்து வந்து பிக் பாஸ் அதிரடி வார்னிங் கொடுத்தது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது. இனிமேல் அந்த தவறை நீங்க செய்யக் கூடாது என கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார் பிக் பாஸ்.

ராப் இசை பாடகரான ஏடிகே எப்படி இத்தனை நாட்கள் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருக்கிறார் என்கிற கேள்வியை தொடர்ந்து ரசிகர்கள் எழுப்பி வந்தாலும், இன்னமும் விடாப்பிடியாக ஏடிகேவை உள்ளே வைத்துள்ளனர்.

இந்த வாரம் ஏடிகே வெளியேறுவாரா என எதிர்பார்த்த நிலையில் குறைவான ஓட்டுக்களுடன் அமுதவாணன் கடைசி இடத்தில் உள்ள நிலையில், விஜய் டிவி போட்டியாளரை காப்பாற்ற தில்லாலங்கடி வேலை நடக்குதா என்றும் கேள்விகள் கிளம்பி உள்ளன.

திடீரென சுருண்டு விழுந்த ஏடிகே...பதறிப்போன போட்டியாளர்கள்..என்ன ஆச்சு அவருக்கு!

English summary

Bigg Boss gives strict warning to ADK to quit smoking as per doctors advice. Otherwise he will disqualify from this game warning given to ADK shocks fans. ADK had several health problems also.