’பிக்பாஸ் வீட்டின் அபிஷேக் ராஜாவா அசீம்’?..கூட்டாளிகளே கழற்றிவிட்டதால் நாமினேஷனில் சிக்கினார்

பிக்பாஸ்-6 வீட்டின் போட்டியாளர்கள் பலர் பழைய போட்டியாளர்களை ஞாபகப்படுத்துகிறார்கள். பலரையும் பலருடன் ஒப்பிடுகிறார்கள்.

இதில் அசீமை சென்ற சீசன் போட்டியாளர் அபிஷேக் ராஜாவுடன் ஒப்பிடுகிறார்கள்.

அனைத்து பிரச்சினைகளிலும் மூக்கை நுழைத்து கருத்து சொல்வது பேசிக்கொண்டே இருப்பது போன்ற காரணங்களால் சீசன் 6 அபிஷேக்ராஜா என முடிவு கட்டிவிட்டார்களா?

பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் புகுந்த வெண்கல பானை.. அசீமை வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்!

English summary

Many of the contestants in the Bigg Boss-6 house remember old contestants. Many are compared to others. In this, Aseem is being compared to last season's contestant Abhishek Raja. Aseem Was shown for BB season 6 Abhishekraja?, because of all the issues and talking and commenting?