அரசப்பதவிக்காக அடித்துக்கொண்ட பிக்பாஸ் ஹவுஸ்மேட்ஸ்..மாஸ்டர் ராஜா-ரச்சிதா ராணி..இருக்கு தரமான சம்பவம்

பிக்பாஸில் ராஜா ராணி டாஸ்க்கை கொடுத்துள்ளார். ராஜா, ராணி, இளவரசன், இளவரசி, சேவகர்கள் என டாஸ்க் கொடுத்துள்ளார்.

ராஜா ராணியாக ராபர்ட் மாஸ்டர், இளவரசியாக ஜனனி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதனால் டாஸ்க் களைக்கட்டும் என தெரிகிறது.

இதற்கான பதவிகளுக்கு போட்டியாளர்கள் அடித்துக்கொண்டனர். சிலர் தவிர ராஜா, ராணி, இளவரசி, இளவரசன் பதவிக்கு ஹோம் மேட்ஸ்கள் மோதிக்கொண்டதை பார்க்க முடிந்தது.

English summary

Raja Rani Task has given the task in Bigg Boss. King, Queen, Prince, Princess, Servants are given task. Robert Master has been chosen as the queen and Janani as the princess, so it seems that the task will be exhausting. Competitors beat each other for the posts. Apart from a few house mates could be seen fighting for the position of king, queen, princess and prince.