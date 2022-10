சென்னை: என்ன மாதிரி அப்பாவியும் கிடையாது.. என்ன மாதிரி கெட்டவளும் கிடையாது என்கிற பவர்ஃபுல்லான பஞ்ச் டயலாக்கையே 4 நாட்கள் பட்டினி கிடந்தவர் எப்படி சொல்வாரோ அப்படி சொல்லும் ஜனனிக்கு எதுக்குங்க விக்ரம் வேதா பிஜிஎம் எல்லாம் என்று பிக் பாஸ் எடிட்டரையே நெட்டிசன்கள் வச்சு செய்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 தொடங்கி பரபரப்புக்கு கொஞ்சமும் பஞ்சம் இருக்காமல் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்த சீசனிலும் நீயும் பொம்மை.. நானும் பொம்மை டாஸ்க்கை கொண்டு வந்து பொம்மையாக இருந்த ஜனனியை எல்லாம் பஞ்ச் டயலாக் பேச வைத்துள்ளனர் என ரசிகர்கள் செய்துள்ள கலக்கல் ட்ரோல்களை இங்கே பார்ப்போம்..

ஜனனிக்கு ரெண்டு ஃபிளாக்.. கிரீனைக் கொடுத்து பிடுங்கிக் கொண்ட ஜிபி முத்து!

English summary

Bigg Boss Janani gets trolled after second promo released in Vijay Tv. Janani losts her cool after out from toy task and she cheated her friends back stabbed her and she will going to revenge them soon.