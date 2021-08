ஆகாஷவாணி வெப் சீரிஸில் நடிக்கும் கவின்… இன்று முதல் படப்பிடிப்பு தொடக்கம் !

சென்னை : பிக் பாஸ் கவின் நடிக்கும் ஆகாஷவாணி வெப்தொடரின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியது.

இந்த சீரிஸை அட்லியிடம் உதவி இயக்குனராக இருந்த ஈநாக் இயக்க உள்ளார்.

சரத் ரவி, தீபக் பரமேஷ், வின்சா, அபிதா வெங்கட் ராமன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Kavin is famous for his role in the serial ‘Saravanan Meenakshi. actor Kavin has signed on to star in the next web series. Named Akashvani, the web series is said to be directed by a newcomer.