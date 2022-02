வளர்ச்சின்னா இப்படி இருக்கனும்...ஏகே 61 ல் இணைந்த பிக்பாஸ் பிரபலம்

சென்னை : அஜித்தின் அடுத்த படமான ஏகே 61 படத்தில் முக்கியமான பிக்பாஸ் பிரபலம் ஒருவரும் இணைந்துள்ளாராம். அதுவும் முக்கியமான ரோலில் நடிக்க புக் ஆகி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானதால் சோஷியல் மீடியாவில் அவருக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது.

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் ரிலீசாகி மிகப் பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ரிலீசான மூன்றே நாட்களில் இந்த படம் உலகம் முழுவதும் இந்த படத்தின் வசூல் 100 கோடியை கடந்துள்ளது. தமிழகத்தில் மட்டும் முதல் நாள் வசூல் 35 கோடியை கடந்துள்ளது. இதுவரை வெளியான பெரிய படங்களிலேயே ஓப்பனிங் நாளில் அதிக தொகையை வசூலித்தது வலிமை படம் தான்.

English summary

According to recent reports, big boss Kavin will join Ajith's Ak 61.Now he is working on Vijay's Beast. As well, he was committed to Vignesh Shivan's Oorkuruvi movie as the lead. Recently, he played well in the Lift movie and got appreciation from everyone.