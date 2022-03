அட செம...பீஸ்ட் பட நடிகையுடன் ஜோடி சேரும் பிக்பாஸ் கவின்

சென்னை : பிக்பாஸ் கவின் நடிக்கும் புதிய படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக பீஸ்ட் பட நடிகை நடிக்க போகிறாராம். இந்த தகவல் வெளியானதில் இருந்து கவினின் அசுர வளர்ச்சியை பலரும் வியந்து பாராட்டி வருகின்றனர்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான பிரபலமான சீரியலான கனா காணும் காலங்கள் சீரியல் மூலம் நடிக்க வந்தவர் கவின். பிறகு சரவணன் மீனாட்சி சீரியலில் வேட்டையன் ரோலில் நடித்து பிரபலமானார். சின்னத்திரையில் பிரபலமான கவின், பிக்பாஸ் சீசன் 3 ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டார். அந்த சீசனில் லாஸ்லியா உடனான காதல் விவகாரத்தால் பரபரப்பாக பேசப்பட்டார் கவின்.

Bigg boss Kavin signed in new movie with debute director ganesh k babu. In this movie, beast actress aparna das to pair with kavin. Kavin also worked in beast as assistant director. some sources said kavin recommanded aparna das for this movie.