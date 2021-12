பிக்பாஸ் சஞ்சீவிற்கு இப்படி ஒரு சினிமா பேக்கிரண்ட்டா... இதுவரை யாரும் சொல்லவே இல்லையே

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக அமீர் மற்றும் சஞ்சீவ் ஆகியோர் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளனர். வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக 50 நாட்களுக்கு பிறகு வந்தாலும் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை இருவரும் பெற்றுள்ளனர்.

இந்த வாரம் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறும் போட்டியாளர் இவரா? கணிக்க தொடங்கிய நெட்டிசன்ஸ்!

இருவரும் வீட்டிற்குள் வந்த போது அவர்கள் பற்றிய தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டன. அதில் அமீர், அவரின் குடும்பம் உள்ளிட்டவை பற்றிய தகவல்கள் தற்போதும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதே சமயம் சஞ்சீவ் பற்றி கூறுகையில், விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பர், அவருடன் பல படங்களில் நடித்துள்ளார். சின்னத்திரையிலும் பிரபலமான நடிகர் என்று மட்டுமே கூறினர்.

English summary

Bigg boss contestant Sanjeev not only actor Vijay's friend. He is own brother of late actress sindhu and relative of actress manjula vijayakumar. Anbarivu movie director ashwin ram was also his relative.