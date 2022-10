ஜி.பி. முத்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்.. பிக் பாஸ் டைட்டில் வின்னர் ஆரி கொடுத்த டிப்ஸ்

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிப்பரப்பாகும் பிக்பாஸ் சீசன் 6 கடந்த வாரம் 9ம் தேதி முதல் தொடங்கியது.

கமல் தொகுத்து வழங்கும் இந்நிகழ்ச்சியில் டிக் டாக் புகழ் ஜிபி முத்துவும் போட்டியாளராக பங்கேற்றுள்ளார்.

ஜிபி முத்துவுக்கு ரசிகர்களிடமும் சக போட்டியாளர்களிடமும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வரும் நிலையில், அவரை பற்றி ஆரி வெளியிட்டுள்ள வீடியோ வைரலாகியுள்ளது.

Bigg Boss season 6 which is being aired on Vijay TV has been well received by the fans. GP Muthu, who has participated in this competition, has received good support from the fans. In this case, Bigg Boss season title winner Aari has also released a video supporting GP Muthu.