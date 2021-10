அழவே மாட்டானு சொன்னீங்களே.. எல்லாமே பொய்யா?.. தாமரையை பங்கமாக கலாய்த்த நெட்டிசன்ஸ் !

சென்னை : பிக் பாஸ் வீட்டின் இரண்டாவது ப்ரோமோவில் வெகுளித்தனமாக பேசிய தாமரைச்செல்வியை நெட்சன்ஸ்கள் பங்கமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

இதில் பலர், தாமரைச்செல்வி அழவே மாட்டானு சொன்னாங்க இப்போது அழுகிறார்கள் என்றும்.

என் அக்காதான் என்னை வளர்த்தா… அவதான் என் அம்மா… ஃபீலாகி பேசிய அபிஷேக் !

லைக், டிஸ்லைக் கேம் வச்சி அடுத்த வாரம் அந்த வீட்டில் சண்டை வரவைக்கணும் அதுதானே உங்க ப்ளான் என்று கேட்டுள்ளார்.

English summary

Thamarai Selvi said that, Dislike was not given to anyone by her. Netizens Trolls Bigg boss today's second promo.